Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:06
Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza: 2 yaralı
Abone Ol google-news

İlk kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Ali K. yönetimindeki 34 LU 8251 plakalı kamyon, önündeki Niyazi B. yönetimindeki 34 NSG 93 plakalı otomobile çarptı.

Arkadan gelen Barış M. yönetimindeki 16 AGE 944 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada, TIR şoförü Barış M. yaralandı.

Aynı saatlerinde kara yolunun Kalburt mevkisinde ikinci bir kaza oldu. İnegöl'den Bursa yönüne giden Durmuş D. yönetimindeki 43 SE 770 plakalı otomobil, önünde seyreden Sıtkı B. yönetimindeki 34 DPB 329 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobile, seyir halindeki Necati G. yönetimindeki 34 HBT 272  plakalı otomobil çarptı.

Her ikiz kazada yaralanan Barış M. ile Durmuş D. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.


İlgili Haberler

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: İnegöl'de bir binanın çatısı yaklaşık 100 metre ileriye uçtu

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: İnegöl'de bir binanın çatısı yaklaşık 100 metre ileriye uçtu
İnegölspor'dan, Sergio Ramos iddialarına yanıt!

İnegölspor'dan, Sergio Ramos iddialarına yanıt!

En Çok Okunan Haberler