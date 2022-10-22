Bursa'daki cezaevi servisi saldırısının faillerindendi: Cebrail Gündoğdu yakalandı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:52

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını bildirdi.

3 KİŞİ DAHA YAKALANMIŞTI

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan 2022 tarihinde uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül 2022'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

EKİPLER ALARMA GEÇMİŞTİ

Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan; Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma ve/veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığı'nca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir’in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde yakalanması sağlandı.