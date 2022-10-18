Erdoğan'ın ziyareti öncesi Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltılıyor: Tutuklu ve hükümlüler nakledildi

18 Ekim 2022 Salı, 12:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a 9 Temmuz 2021'de yaptığı ziyarette Bağlar ilçesindeki Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne yönelik, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı, bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın 23 Ekim'de Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi cezaevinde harekete geçildi.

Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin bu kapsamda başka cezaevlerine nakledildiği belirtiliyor. Cezaevindeki bazı eşyaların taşınma işlemlerinin ise sürdüğü aktarılıyor.

Erdoğan'ın ziyarette, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ilişkin açıklama yapması bekleniyor.