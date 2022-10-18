Erdoğan'ın ziyareti öncesi Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltılıyor: Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler başka cezaevlerine nakledildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a 9 Temmuz 2021'de yaptığı ziyarette Bağlar ilçesindeki Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne yönelik, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı, bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın 23 Ekim'de Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi cezaevinde harekete geçildi.
Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin bu kapsamda başka cezaevlerine nakledildiği belirtiliyor. Cezaevindeki bazı eşyaların taşınma işlemlerinin ise sürdüğü aktarılıyor.
Erdoğan'ın ziyarette, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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