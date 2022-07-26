Bursa'daki çöp ev gündemden düşmüyor: Tutuklu teyzenin ifadesi şoke etti...

26 Temmuz 2022 Salı, 12:55

Türkiye gündemine bomba gibi düşen olay Bursa’da meydana geldi. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki bir apartmanın 19 numaralı dairesini 1 Temmuz 2020’de kiralayıp kızıyla birlikte yerleşen Kamuran Pınar Acar, 13 ay boyunca kirasını ödemeyince ev sahibi ile davalık oldu.

Mal sahipleri avukat Batuhan Arısoy aracılığıyla tahliye davası açtı.

BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Geçen hafta Perşembe günü polis ekipleri, tahliye işlemleri için eve geldi. 2 oda 1 salon dairenin çöp eve döndüğü ortaya çıktı.

Cuma günü evdeki çöpü almaya gelen zabıta ekipleri ile bir emlak firmasının çalışanları ise kilitli kapıyı kırarak girdikleri bir odada, çöp yığınları arasındaki çekyatta yarı baygın saçları ve tırnakları uzamış, kirden yüzü ve kolları kapkara, bakımsızlıktan adeta bir deri bir kemik kalmış bir erkek çocuk buldu.





İsminin C. M. A. olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun temizlik ekiplerine ilk söylediği söz ise yabancılar ile konuşmak istemediği oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüp burada ilk müdahalesi ve bakımı yapılan küçük çocuk daha sonra gerçek annesi olduğu ortaya çıkan Yasemin Acar’a teslim edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Acar, 8 yıl aranın ardından ilk kez gördüğü oğlunu da yanına alarak otobüsle Antalya’da ikamet ettiği evinin yolunu tuttu.

Ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma talimatı ile anne Yasemin Acar’ın evine giden polis ekipleri, çocuğu alarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tüm sağlık ve temizlik bakımı yapılan C. M. A. kendisine ulaşan devletin yardım eli sayesinde yeniden gülmeye başladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Setbaşı Mahallesi’ndeki bir kafede gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, 12 saatlik gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tam 5 saat boyunca hakim karşısında ifade verdi.

Teyze’nin sürekli ağlaması sebebiyle zaman zaman aranın verildiği duruşmada Kamuran Pınar Acar’ın savunma niteliğindeki ifadesine ulaşıldı. Mahkeme heyetine kendisi hakkında 15 yıldır İstanbul’da el sanatları branşında usta öğreticilik yaptığını, 2013 yılından bu yana da kızı ile birlikte Bursa’da yaşadığı bilgisini verdi.

"FOTOĞRAFLARDAKİ POŞETLERİN HEPSİ ÇÖP DEĞİLDİ"

Kardeşi Yasemin Acar’ın oğlu C.M.A'nın da 1 yaşından bu yana kendisi ile birlikte yaşadığını anlatan Kamuran Pınar Acar, "C.M.A.'nın da ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Bursa’da görev yapan avukat T.P. ile 3-4 ay önce telefonda C.M.A.'nın artık büyüdüğünü, beni annesi olarak bildiğini, gerçek annesini artık tanıması gerektiğini, okula başlaması gerektiğini konuştuğum sırada C.M.A avukatla konuşmamı duydu ve bu tarihe kadar yemek yememeye başladı. Sadece hoşuna giden fast-food ürünleri yiyordu. Olay günü polisler benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek polis merkezine çağırdı. Ben de C.M.A.'nın agresif hareketler yapacağından şüphelendiğim için üzerine odanın kapısını kilitleyerek evden ayrıldım. C.M.A.'nın bu kadar zayıf olması bu yüzdendir. Ayrıca C.M. A. kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyada bulunan fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Çok az miktarı çöptür. Onun dışındaki poşetlerde kendi eşyalarımız bulunmaktadır. Üzerime atılı suçları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

TIBBİ KAYITLARI DOSYAYA EKLENECEK

Kamuran Pınar Acar’ın avukatı da savunmaya aynen katıldığını belirterek el konulan teyze ve kızına ait telefonların incelenip teyzenin Muhammed’in artık annesini tanıması gerektiğine dair telefon görüşmesi yaptığını iddia ettiği avukat T.P.’nin tanık olarak dinlenmesi ve C.M.A.'nın öz annesinin tıbbi kayıtlarının dosyaya eklenmesi talep etti.

Ayrıca Kamuran Pınar Acar’ın avukatı, teyze Acar’ın annesini kaybettikten sonra aşırı stres altında yaşadığı ve stres bozukluğu olduğu için bu zamana kadar bir müracaatı olmasa da dosya çerçevesinde psikiyatriye sevkini talep etti.

C. M. A.'nın yabancılarla konuşmak istemediğini söylese de konuşabildiğinin altını çizen müdafi avukatı, C. M. A.'nın da beyanının alınıp teyzenin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, aksi hükümlerin oluşması durumunda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

5 saat boyunca süren mahkeme sonucunda 'küçük çocuğa eziyet ve hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanan teyze Kamuran Pınar Acar, geniş güvenlik önlemleri altında polis ekipleri tarafından cezaevine gönderildi.