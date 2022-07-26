Bursa'daki çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 12:11
<p>Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.</p>

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.

<p>Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.</p> <p>Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.</p>

Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

<p>Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.</p>

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

<p>Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.</p>

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

<p><em><strong>Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, h</strong></em>iç okula gitmediği ve bu nedenle okuma yazma bilmediği öğrenilen çocuğun, Muhammed Acar Aksu Necati Başkırt İlkokulu birinci sınıfına kaydı bulunduğu ve sürekli devamsızlık yaptığı nedeniyle öğretmenlerin evini ziyaret ettiği öğrenildi. </p>

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, hiç okula gitmediği ve bu nedenle okuma yazma bilmediği öğrenilen çocuğun, Muhammed Acar Aksu Necati Başkırt İlkokulu birinci sınıfına kaydı bulunduğu ve sürekli devamsızlık yaptığı nedeniyle öğretmenlerin evini ziyaret ettiği öğrenildi. 

<p><strong>'YURT DIŞINA ÇIKTI' DEDİ</strong></p> <p>Okul müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, küçük çocuğun sürekli devamsızlığı nedeniyle okula devamını sağlamak üzere 2019 yılı Ekim ayında sınıf öğretmeni, okul müdür yardımcısı ile birlikte öğrencinin evine gitti.</p> <p><strong>Burada yapılan görüşmelerde öğretmenlere, “Çocuğu annesi yurt dışına götürdü” denildi. Bunun üzerine okul müdür yardımcısının tutanak doğrultusunda öğrencinin öğrenci durum bilgisi, e-okul üzerinden, “Yurt dışına çıktı” olarak değiştirildi.</strong></p>

'YURT DIŞINA ÇIKTI' DEDİ

Okul müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, küçük çocuğun sürekli devamsızlığı nedeniyle okula devamını sağlamak üzere 2019 yılı Ekim ayında sınıf öğretmeni, okul müdür yardımcısı ile birlikte öğrencinin evine gitti.

Burada yapılan görüşmelerde öğretmenlere, “Çocuğu annesi yurt dışına götürdü” denildi. Bunun üzerine okul müdür yardımcısının tutanak doğrultusunda öğrencinin öğrenci durum bilgisi, e-okul üzerinden, “Yurt dışına çıktı” olarak değiştirildi.

<p><strong>MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ</strong></p> <p>MEB, konunun kamuoyuna yansımasının ardından hem Bursa hem de Antalya’da iki ayrı soruşturma başlattı. Öte yandan önceki gün, merkezden iki müfettiş de konuyla ilgilenmesi için gönderildi. MEB kaynakları, öğrencinin durumunun yakından takip edildiğini belirtti.</p>

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

MEB, konunun kamuoyuna yansımasının ardından hem Bursa hem de Antalya’da iki ayrı soruşturma başlattı. Öte yandan önceki gün, merkezden iki müfettiş de konuyla ilgilenmesi için gönderildi. MEB kaynakları, öğrencinin durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

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