Bursa'daki çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme
'YURT DIŞINA ÇIKTI' DEDİ
Okul müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, küçük çocuğun sürekli devamsızlığı nedeniyle okula devamını sağlamak üzere 2019 yılı Ekim ayında sınıf öğretmeni, okul müdür yardımcısı ile birlikte öğrencinin evine gitti.
Burada yapılan görüşmelerde öğretmenlere, “Çocuğu annesi yurt dışına götürdü” denildi. Bunun üzerine okul müdür yardımcısının tutanak doğrultusunda öğrencinin öğrenci durum bilgisi, e-okul üzerinden, “Yurt dışına çıktı” olarak değiştirildi.
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