Bursa'daki çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, hiç okula gitmediği ve bu nedenle okuma yazma bilmediği öğrenilen çocuğun, Muhammed Acar Aksu Necati Başkırt İlkokulu birinci sınıfına kaydı bulunduğu ve sürekli devamsızlık yaptığı nedeniyle öğretmenlerin evini ziyaret ettiği öğrenildi.