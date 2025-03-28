Tutuklanmıştı: 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin, Metris'ten Silivri'ye nakledildi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:10

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:11

2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan Berkay, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

Berkay'ın son cümlesi, 'Lütfen beni unutturmayın!' olmuştu.

SİLİVRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Son olarak, tutuklanması tüm Türkiye'nin tepkisi çeken Berkay Gezgin, gönderildiği Metris Cezaevi'den, Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi.

Gelişmeyi, gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu.

İMAMOĞLU DA SİLİVRİ'DE

19 Mart'ta şafak operasyonu ile gözaltına alınıp ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.