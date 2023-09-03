Bursa'daki orman yangını devam ediyor!

Bursa'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale 15 saattir devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 07:56
Bursa'daki orman yangını devam ediyor!
Abone Ol google-news

Bursa'nın Mudanya ilçesinin kırsal Göynüklü Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yangına havadan helikopterler ile müdahale ediyor.

Karadan ise 132 araç ve 420 personelle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.


Player Alanı
Bursa orman yangını Orman

İlgili Haberler

Adana'da korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de korku dolu anlar... Önce patlama oldu, sonra yangın çıktı!

Çanakkale'de korku dolu anlar... Önce patlama oldu, sonra yangın çıktı!
15 Temmuz Köprüsü yolunda ağaçlık alanda yangın

15 Temmuz Köprüsü yolunda ağaçlık alanda yangın

En Çok Okunan Haberler