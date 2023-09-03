Bursa'daki orman yangını devam ediyor!
Bursa'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale 15 saattir devam ediyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin kırsal Göynüklü Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yangına havadan helikopterler ile müdahale ediyor.
Karadan ise 132 araç ve 420 personelle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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