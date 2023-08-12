Adana'da korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00
Adana'da korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adana'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadaki yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir kadın ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Kadın sonrasında köpeğine sarılarak gözyaşı döktü.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 20 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyece kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bodrumda hasar oluştu.


Adana Yangın

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