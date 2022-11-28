Bursa'daki 'uyuşturucu' dehşetinde ayrıntılar ortaya çıktı: Tedaviyi kabul etmeyip dehşet saçmış
Bursa’da Yasin Doğru'nun (22), tartıştığı babası Hasan Doğru (48) ile kız kardeşi Yasemin Doğru’yu (19) bıçaklayarak ağır yaraladığı, kendisine engel olmak isteyen komşuları Osman Kılınç’ı (28) da öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Madde bağımlısı olan Yasin Doğru'yu ailesinin hastaneye götürmek istediği, bu nedenle çıkan tartışmada da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi’nde, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yasin Doğru ile babası Hasan Doğru ve kız kardeşi Yasemin Doğru arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLAR KONUŞTU...
Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç’ı telefonla arayarak yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, Yasin Doğru tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı.
Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.
OSMAN KILINÇ KURTARILAMADI
Komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri, adrese giderek Yasin Doğru’yu gözaltına aldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Hasan Doğru ile kızı Yasemin ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgusu süren Yasin Doğru’nun madde bağımlısı olduğu kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek isteyen babası ve kız kardeşiyle bu nedenle tartıştığı, ardından da olayı gerçekleştirdiği bildirildi.
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