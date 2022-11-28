Kargoyla gönderilen poşette 9 kilo 550 gram esrar bulundu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:12

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargoyla uyuşturucu sevk edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

F.Ç. ve Ş.M'nin Akdeniz ilçesindeki kargo şubesinden teslim aldığı 2 poşeti inceleyen polis, kıyafetlerin arasına gizlenmiş 9 kilo 550 gram esrar buldu.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla H.G, M.G, U.H, E.Y.K, Y.E.N. ve T.B'yi de yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin üst aramasında da 392,26 gram sentetik uyuşturucu, 42,83 gram esrar, bir miktar eroin, 173 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, kargo şubesine gelen 2 zanlının polis ekiplerince yakalanması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.