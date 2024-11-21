Bursa'daki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı!
Bursa'da dün akşam mobilya fabrikasında çıkan ve ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
Merkez Osmangazi ilçesindeki koltuk ve sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
Lodosun etkisiyle çevreye yayılan alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 173 ekip, 24 araç ve 60 personelle yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı yangının yol açtığı zarar gün ağarınca ortaya çıktı.
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