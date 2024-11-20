Manisa'da yürek yakan olay: Dilek hemşire, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:42

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:43

Sağlık Mahallesi 178 Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki hemşire Dilek Yılmaz'a ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Alevler, tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Yılmaz, yoğun dumandan etkilendi, vücudunda da yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla yangına, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Özel bir bakımevinde çalıştığı öğrenilen Yılmaz, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Dilek Yılmaz, hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.