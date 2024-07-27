Bursa'yı sağanak vurdu... Yollar göle döndü
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü. Mudanya’da su dolan sahil yolunda sürücüler ve yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanakta, rögarlar taştı, yollar göle döndü.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yurttaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak, Mudanya ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi.
Halitpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar suyla dolarken, sahil yolu göle döndü.
Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su içinde kaldı.
Meteoroloji yetkilileri, Bursa kent merkezinde metrekareye 1 saat içinde 12, Mudanya’ya ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
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