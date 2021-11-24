Bütçe görüşmelerinde AKP ve MHP'den Soylu’ya övgü

24 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında MHP milletvekilleri yoğun şekilde destek açıklamaları yaptı. AKP milletvekilleri de MHP’lilerin “Yanınızdayız” açıklamalarının ardından Soylu’yu övdü.

İçişleri Bakanlığı’nın komisyondaki bütçe görüşmeleri önce gün gece geç saatlere kadar sürdü. Sık sık tartışma yaşanan görüşmelerde, Soylu’nun teşekkürü ile AKP ve MHP milletvekillerinin Soylu’ya yönelik ifadeleri dikkat çekti. Tartışmalarla sık sık bölünen konuşması tutanaklara göre 82 dakika süren Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bizi destekleyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan”, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ise “Karşı karşıya kaldığımız tüm meselelerde hem hükümetimizi hem de Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan ve Cumhur İttifakı’nı bir değerler ittifakı olarak tüm Türkiye’ye siyasi hayatının en önemli tecellisi olarak ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey” ifadeleri ile teşekkür etti. Görüşmeler sırasında söz alan MHP’lilerin, Soylu’ya yönelik destek açıklamaları da dikkat çekti. Terörle mücadele nedeniyle teşükkür eden MHP milletvekilleri, Soylu’ya, “MHP olarak yanınızda olduğumuzu bildiriyoruz. Kutlu mücadelenizde hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız”, “Sizlerle gurur duyuyoruz”, “Sizleri seviyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEYKELİNİZİ DİKERLERDİ"

MHP’lilerin başlattığı övgü yarışına daha sonra AKP’liler de dahil oldu. AKP’liler ise “Değerli bakanım, güzel bakanım. Sizi biz çok seviyoruz”, “Siz eğer sol bir adam olsaydınız, onların bakanı olsaydınız heykelinizi dikerlerdi”, “Hak ettiğiniz değeri size yansıtamıyoruz” ifadelerini kullandı.