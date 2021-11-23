Bakan Soylu, SBK sorusuna yanıt verdi

23 Kasım 2021 Salı, 12:23

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesi görüşüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı görüşmelerde, muhalefet milletvekilleri sıklıkla "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" ve “Sezgin Baran Korkmaz’la ne konuştunuz” sorularını yöneltti.

“MESELENİN İÇERİSİNE ÖYLE BİR DALDIK Kİ AMERİKA’YI DA AÇIĞA DÜŞÜRDÜK”

Görüşmelerde tansiyonun yükseldiği anlar tutanaklara yansıdı.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, komisyon tutanaklarına yansıyan konuşmalarda Soylu, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili sorulara “Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük” diye yanıt verdi.

Soylu’nun yanıtındaki “devletin bütün kurumları” ve “yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık” ifadesi dikkat çekiciydi.

“YUKARIDAN AŞAĞIYA ÖYLE BİR KARAR ALDIK”

Komisyondaki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

YUNUS EMRE (İstanbul) – Hakkında soruşturma olan adamla ne konuştun?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Daha ötesini söyleyeyim, biz bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber… Sayın Özkoç, aklınızın yetmediği şudur: Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bırak! Konuştun mu konuşmadın mı?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Hayatım boyunca yaptığım en şerefli işlerden bir tanesi organize suç örgütlerine ve aynı zamanda dolandırıcılara karşı kurduğumuz bu sistemdir. Ne söylerseniz söyleyin ne ortaya koyarsanız koyun…

“10 BİN DOLAR MESELESİ DE DEVLETİN KAYITLARINDA VARDIR”

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, artık toparlayalım, rica ediyorum, yarın mesaimiz var, geri kalan sorulara yazılı cevap verelim.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – 10 bin dolar meselesi de devletin kayıtlarında vardır ve göreceksiniz bu ülkede yargı… Ve bundan sonraki süreçte açığa çıkacaktır. Aman siz açığa düşmeyin ha, aman siz açığa düşmeyin!

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkmadan önce görüşme yaptığını ve “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürmüştü.

Peker, söz konusu açıklamasında şunları söylemişti:

“5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya…

Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık'ta yurtdışına çıkmış mı?"