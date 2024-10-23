Bütçenin ilk günkü görüşmelerine ‘ödenek üstü’ harcamalar damgasını vurdu: '1.3 trilyon nerede?'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:11

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün 2025 Bütçesi’ni TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Görüşmelerin başında CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli usul üzerine söz aldı. Türeli “ciddi bir problem” olduğuna dikkat çekerek, Sayıştay’ın komisyona gönderdiği Genel Uygunluk Bildirimi’nin şeffaflıktan uzak olduğunu söyledi.

Türeli, artan ödeneklerin nereye harcandığı, ödenek üstü harcamaların nereye gittiğinin belli olmadığına dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına işaret eden Türeli, uygulamanın bu kararlara da aykırı olduğunu vurguladı.

Sayıştay’ın Genel Uygunluk Bildirimi’nde kullanılmayan ödenekler ve ödenek üstü harcamalara yönelik tablonun olmadığına işaret eden Türeli, “1 trilyon 318 milyar TL’lik ödenek üstü harcamanın açıklaması yok. Bu şekilde 2023 kesin hesabı görüşülemez. Sayıştay görevini yapmamıştır. Vatandaşın bütçe hakkı ihlal edilmiştir. Genel Uygunluk Bildirimi iade edilmelidir. Bu şekilde bütçe görüşülemez. Bu durum anayasaya, yasaya, hukuka aykırıdır” dedi.

Türeli, Sayıştay raporunda açıklanmayan 1.3 trilyon TL ödenek üstü harcama olduğunu, bu eksikliğin görmezden gelinemeyeğini vurguladı. Türeli, komisyonda bulunan Sayıştay temsilcilerinin konuyu açıklamasını da istedi.

Komisyon Başkanı, AKP’li Mehmet Muş, rakamları toplayınca bu rakama ulaşıldığını savundu. Bunun üzerine Türeli, “Komisyona ara verelim, rakamları toplayalım” önerisinde bulundu. Ancak Muş, 1.3 trilyon TL’nin kaybolmasının söz konusu olmadığını, komisyona ara vermeyeceğini kaydetti.

Muş, konunun önümüzdeki hafta teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında ele alınacağını dile getirdi. CHP’li Türeli, bir kez daha 1.3 trilyon TL’nin açıklamasının bulunmadığına dikkat çekerek, “İddia ediyorum yok” dedi. Komisyon Başkanı Muş, kendisinin de şeffaflıktan yana olduğunu, önümüzdeki haftaki görüşmelerde ilgililere konunun sorulacağını dile getirdi. Muş, sorun varsa kesin hesabın ibra edilmeyebileceğini kaydetti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe görüşmelerinin Meclis TV tarafından yayınlanmamasını eleştirdi. Bakanların sunum yapmalarının ardından kameraların dışarıyla çıkarıldığına işaret eden Usta, “Böyle olmaz. İktidara hak veriyorsunuz, muhalefete yok” diyerek tepkisini dile getirdi.