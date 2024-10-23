Butik otelde korkutan yangın!
Ayvacık ilçesinde bir butik otelde yangın çıktı. Yangında otelin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü sahilinde gece saat 02.00 sıralarında bir butik otelin mutfak kısmında meydana geldi. Mutfak bölümünden alevler yükseldiğini gören otel çalışanları jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
ORMANLIK ALANA DA SIÇRADI!
Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otelin mutfak bölümündeki yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında otelin boş olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Ayvacık #çanakkale #Otel #Yangın
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