Sivas'ta evde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Divriği ilçesinde çıkan ev yangınında Ünal Arslandemir adlı kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sivas'ta evde çıkan yangında hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:47

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak'ta 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında evde bulunan Ünal Arslandemir'in banyoda yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslandemir'in cenazesi, incelemenin ardından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #sivas #Yangın #Divriği #banyo

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