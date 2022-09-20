Büyük ayıp: Amirallerin davasında savcı gelmedi

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Emekli amiraller hakkında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan dava, dün Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma savcısının raporlu olması ve mütalaanın hazır olmaması nedeniyle 7 Ekim’e ertelendi. 104 emekli amiral hakkında, Montrö ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle açılan davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Eski CHP milletvekili İlhan Cihaner de izleyiciler arasında yer aldı. Mahkeme heyeti ve avukatlar belirlenen saatte hazır olmasına karşın duruşma, davada “katılan” olarak yer alan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatının beklenmesi nedeniyle geç başladı. Sanık avukatları, duruşmanın beklenmesine tepki gösterdi.

SAVCI RAPORLU

Yaklaşık 10 dakikanın ardından başlayan duruşmada mahkeme başkanı, bir önceki celsede dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere savcıya gönderildiğini anımsatırken duruşma savcısının sağlık mazeretiyle raporlu olduğunu, bu nedenle geçici savcı görevlendirildiğini belirtti. Geçici olarak görev alan savcı ise mütalaa için süre istedi. Bu nedenle duruşma 7 Ekim’e ertelendi. Avukatlar ise son celseden itibaren yaklaşık 2.5 ay geçtiğini belirterek mütalaanın hazırlanmamasına tepki gösterdi ve davanın “gereksiz uzatılmamasını” istedi. Avukatlar, “Savcı 2.5 aydır mı raporlu” dedi. Mahkeme başkanının, ekim ayı içerisinde son savunmaların alınmasının planlandığını söylemesi de kısa süreli tartışma yarattı. Avukatlar, “Ceza isteneceğine emin misiniz de son savunmaların alınacağını söylüyorsunuz? Mütalaa için yaklaşık dört ay süre veriliyor, son savunmayı aynı ay içinde mi alacaksınız” tepkisini gösterdi. Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Dosya, mütalaa için savcılığa 27 Haziran’da gönderildi. Savcısı sağlık mazereti sunmuş. Duruşmaya başka savcı geldi ve ‘duruşmaya arızi çıktık, mütalaa hazır değil’ dedi. 27 Haziran’dan beri mi sağlık sorunun var savcı? Ayıp. Mütalaayı savcı kendi adına vermez, başsavcılık adına verir ve başsavcılık bir bütündür. Yapacağın iş zor değil, 27 Haziran’dan bugüne kadar mütalaayı hazırlayacak ve bugün sağlık sorunun var ise ya önceden dosyaya sunacaktın ya da USB’yi bugün duruşmaya çıkan savcıya verecektin” dedi.