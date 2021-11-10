Büyük kurtarıcı ve devrimlerin önderi Atatürk, ölümünün 83. yılında özlemle anılıyor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Unutturma, lanetleme ve karalama çabalarına karşın Atatürk sevgisi her yıl daha da büyürken yurttaşlar, bugün de Anıtkabir ve Dolmabahçe’ye akın edecek. Resmi törenlerin yanı sıra Ata’ya saygı zincirleri oluşturulacak, sayısız anma etkinliği düzenlenecek.



TÜRKİYE’DE HAYAT, 09.05’TE DURACAK

ANKARA

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü nedeniyle bugün saat 09.05’te düzenlenecek resmi tören ile devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret edecek. Törenin ardından Türkiye’nin dört bir yanından Atatürk’e gelen yurttaşlar, 21.00’e dek Anıtkabir’i ziyaret edebilecek. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Yenimahalle Belediyesi de çeşitli programlar ile başkentte Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatacak. ABB, başkenti “O AN: ANKARA - Kalbimizdesin” yazılı afişler ile donattı.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ise bugün saat 19.05’te, “Atatürk’ü Anma Bisiklet Turu” düzenleyecek. Gençlik Parkı’ndan Anıtkabir’e yapılacak bisiklet turuna, tüm Ankaralılar bisikletleriyle katılabilecek.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği bugün saat 08.55’te Taksim Cumhuriyet Anıtı’na “Çelenk Sunma Töreni” yapacak. 10.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Programı” yapılacak. Saat 11.30’da Dolmabahçe Sarayı’na gidilerek Atatürk’ün odası ziyaret edilecek. Çelenk sunma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katılacak. Öte yandan, İBB, ‘Atatürk Florya Kent Ormanı’nda “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” düzenleyecek. Saygı yürüyüşüne İmamoğlu da katılacak.

Beşiktaş Belediyesi Atatürk’ü “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” ile anacak. Kadıköy ve Maltepe’de ise “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.

MİNİKLER DOLMABAHÇE’DE

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler dün 10 Kasım nedeniyle Gazi Atatürk’ü anmak ve saygılarını sunmak için Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Öğrencilerin en çok ilgi duyduğu ve duygulandığı bölüm ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışma odası ve hayata gözlerini yumduğu oda oldu.



‘ATATÜRK İSTANBUL’DA’



Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD), bugün Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk’ün İstanbul’da çekilmiş fotoğraflarından oluşan “Atatürk İstanbul’da Sergisi” açacak.



İZMİR

10 Kasım resmi tören programı 08.50’de Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma ile başlayacak. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı ise Başkan Tunç Soyer’in de katılımıyla Ata’ya Saygı Yürüyüşü ile başlayacak. 14.00’te Alsancak Limanı önünde buluşacak İzmirliler Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar ilerleyecek. 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu konseri yapılacak.