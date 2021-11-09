Diyanet’ten 10 Kasım mesajı
Diyanet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Diyanet tarafından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz. Kahraman ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır."
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