10 Kasım'da Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri

SONSUZLUK SİMGESİ OLUŞTURDULAR

Ata'ya saygı zincirine katılanlar karada sonsuzluk simgesi oluşturdu. Sahil şeridinde bir yanda Atatürk posteri ve Türk bayrağı arasında oluşturulan sonsuzluk simgesi sırasında zincire katılanlar duygusal anlar yaşadı. Kıyıda ise, balıkadamlar tarafından Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.