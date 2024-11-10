10 Kasım'da Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikal edişinin 86'ncı yıldönümünde Kadıköy Fenerbahçe'den Bostancı'ya kadar uzanan 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu.
Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte metrelerce uzunluktaki Türk bayraklarıyla katılımcılar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Balıkadamlar denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarken, sahil şeridindeki katılımcılar tarafından sonsuzluk simgesi oluşturuldu.
Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fenerbahçe Sahili'nde biraraya gelen binlerce kişi Ata'ya saygı zinciri oluşturdu.
Fenerbahçe Sahili'nden Bostancı'ya kadar uzanan saygı zincirine katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşlar okudu. Deniz bulunan botlar ve teknelerden Türk bayrakları açıldı.
SONSUZLUK SİMGESİ OLUŞTURDULAR
Ata'ya saygı zincirine katılanlar karada sonsuzluk simgesi oluşturdu. Sahil şeridinde bir yanda Atatürk posteri ve Türk bayrağı arasında oluşturulan sonsuzluk simgesi sırasında zincire katılanlar duygusal anlar yaşadı. Kıyıda ise, balıkadamlar tarafından Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.
Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla zincire katılanlar saygı duruşunda bulundu. Ardından da İstiklal Marşı okundu.
ŞEMSİPAŞA ORDU EVİ ÖNÜNDE TÖREN
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni Semsipaşa Ordu Evi önünde yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıldönümünde Üsküdar'da her yaştan yüzlerce kişinin katılımıyla saat 09.05'te anma töreni yapıldı.
Törene Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile yurttaşlar katıldı.Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk töreniyle devam etti.
İlgili Haberler
- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesiyle 'Nutuk' okuduğu görüntüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hologram ile yansıtıldı
- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz... Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı
- Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?