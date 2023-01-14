Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte "Şoför açığının kapatılması" ve "gençlerin istihdamına katkı sağlanması" amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırının 26'dan 24'e indirildiği duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarılırken, acente hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı.
Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.
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