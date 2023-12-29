Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün acı günü: Ağabeyi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:08

Hüseyin Akgün'ün (83), önceki akşam rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün abisi, geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, zatürre teşhisi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayan Hüseyin Akgün, bugün Büyükçekmece Kuba Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta bulunan aile kabristanına defnedilecek.

