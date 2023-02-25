Büyükçekmece'de çocuğu darbettiği öne sürülen Kuran kursu 'görevlisi' tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece'de, bir çocuğu darbettiği öne sürülen Kuran kursu görevlisi tutuklandı.
Büyükçekmece Kaymakamlığı, bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören çocuğu darbettiği öne sürülen görevlinin tutuklandığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat eden D.Ç'nin, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören oğlu M.Ç'nin burada görevli S.Ç. tarafından darbedildiği iddiasında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Büyük bir üzüntü duyduğumuz olay nedeniyle tahkikat başlatılmıştır. Güvenlik görevlilerimizce yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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