Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:20

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Korkmaz Sokak'ta site içindeki apartmanın 5. katında, saat 11.00 sıralarında; henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ İTTAFİYE KURTARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev sahiplerinin olduğu ifade edilen bir köpek de itfaiye ekipleri yangından kurtarıldı.

Yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Dubleks dairedeki yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.