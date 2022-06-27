Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı!

İstanbul Büyükçekmece'de dubleks dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan daireye itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken evde bulunan köpek de kurtarıldı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:20
Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı!
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Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Korkmaz Sokak'ta site içindeki apartmanın 5. katında, saat 11.00 sıralarında; henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ İTTAFİYE KURTARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev sahiplerinin olduğu ifade edilen bir köpek de itfaiye ekipleri yangından kurtarıldı.

Yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Dubleks dairedeki yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


İstanbul Büyükçekmece Yangın itfaiye
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