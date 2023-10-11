Büyükçekmece’de feci kaza: Araçtan fırlayan 19 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece’de cadde üzerinde hızla sollama yapan 20 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, tarlaya uçarak taklalar attı. Yolcu koltuğunda bulunan 19 yaşındaki İrem Çulluk araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece Güzelce Fırat Pen Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Arda S. (20), 34 DT 3723 plakalı araçla cadde üzerinde hızla giderek sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç boş tarlaya uçarak taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta yolcu koltuğunda bulunan üniversite öğrencisi İrem Çulluk (19), araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çulluk’un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başladı.
SOLLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Arda S.’nin araçla giderken hızlı şekilde sollama yapma anı bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gencin hızla sollama yapıp diğer araçların önüne geçtiği görüldü.
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