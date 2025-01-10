Büyükçekmece’de satırlı silahlı kavga! 14 gözaltı, 70 suç kaydı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:10

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:10

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan satırlı ve silahlı kavga mahallede paniğe yol açtı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleriyle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalar süren takip sonucu 14 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişinin havaya ateş açmasıyla büyüyen olayda, karşı taraftan bir kişi satırla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gruplar kaçmaya çalışırken sokaklarda kovalamaca yaşandı.

Mustafa D. (42), Rabia D. (29), Esra T. (27), Burak D. (24), Halil Efe D. (22), Sabit Furkan D. (20), Durmuş B. (23), Tayyip T. (19), Zeynep G. (43), Erhan G. (51), Bekir Ö. (21), Gökhan G. (39), Semih S. (20) ve Abdullah F. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden Semih S.'nin üzerinde satır, Abdullah F.’nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerinde ayrıca bir bıçak bulundu.

70 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin, poliste toplamda 70 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 9’u adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Abdullah F., Sabit Furkan D., Tayyip T. ve Semih S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bekir Ö. ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.