Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı

Büyükçekmece'de gece emniyet ekiplerince boş bir arazide başlatılan ancak nedeniyle ilgili açıklama yapılmayan kazı sürüyor.

DHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 12:24
Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı
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İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yapmıştı.

Gece ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.


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