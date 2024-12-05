Buz sarkıtlarından saniyelerle kurtuldular
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle kombi bacasında buz sarkıtları oluştu. 3 kişi, yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu.
Sivas'ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yer alan kombi bacasında buz sarkıtları oluştu.
Buz sarkıtı, bu sırada sokaktan geçen anne ve kızı ile yanlarında yürüyen başka bir kişinin önüne düştü Şans eseri kimsenin yara almadğı olay güvenlik kamerasına yasnıdı.
Etiketler: #buz sarkıtı #sivas
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