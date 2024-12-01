Soğuk havalar için enfes yüksük çorbası tarifi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:13

Güncelleme: 01.12.2024 - 15:13

Soğuk havaların vazgeçilmezi, sıcacık ve doyurucu bir kase yüksük çorbasına kim hayır diyebilir? Anadolu mutfağının bu enfes lezzeti, mantı, nohut ve yoğurt terbiyesinin mükemmel uyumuyla hem midenizi hem ruhunuzu ısıtacak.

Malzemeler

1 su bardağı küçük mantı

1 su bardağı haşlanmış nohut

5 su bardağı et suyu (veya tavuk suyu)

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yapılışı

1. Çorba Tabanını Hazırlayın

Derin bir tencereye tereyağını veya sıvı yağı koyun, ardından salçaları ekleyerek kavurun.

Et suyu ve suyu ekleyerek karışımı kaynamaya bırakın.

2. Mantı ve Nohutları Ekleyin

Kaynayan suya mantıları ve haşlanmış nohutları ekleyin. Mantılar yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

3. Terbiyeyi Hazırlayın

Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Karışıma yavaş yavaş kaynar çorba suyundan birkaç kepçe ekleyerek terbiyeyi ılıtın.

Terbiyeyi yavaşça çorbaya karıştırarak ekleyin. Çorbayı sürekli karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.

4. Baharatları Ekleyin

Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi ekleyerek çorbanın lezzetini tamamlayın.