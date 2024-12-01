Soğuk havalar için enfes yüksük çorbası tarifi

Yüksük çorbası, özellikle soğuk günlerde içimizi ısıtan, Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinden biridir. Mantı, nohut ve mis gibi et suyuyla yapılan bu çorba, hem doyurucu hem de şifa deposu! İşte kolayca yapabileceğiniz nefis yüksük çorbası tarifi...

Soğuk havalar için enfes yüksük çorbası tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:13

Soğuk havaların vazgeçilmezi, sıcacık ve doyurucu bir kase yüksük çorbasına kim hayır diyebilir? Anadolu mutfağının bu enfes lezzeti, mantı, nohut ve yoğurt terbiyesinin mükemmel uyumuyla hem midenizi hem ruhunuzu ısıtacak. 

Malzemeler

  • 1 su bardağı küçük mantı
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 5 su bardağı et suyu (veya tavuk suyu)
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Terbiyesi için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı

1. Çorba Tabanını Hazırlayın

Derin bir tencereye tereyağını veya sıvı yağı koyun, ardından salçaları ekleyerek kavurun.

Et suyu ve suyu ekleyerek karışımı kaynamaya bırakın.

2. Mantı ve Nohutları Ekleyin

Kaynayan suya mantıları ve haşlanmış nohutları ekleyin. Mantılar yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

3. Terbiyeyi Hazırlayın

Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Karışıma yavaş yavaş kaynar çorba suyundan birkaç kepçe ekleyerek terbiyeyi ılıtın.

Terbiyeyi yavaşça çorbaya karıştırarak ekleyin. Çorbayı sürekli karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.

4. Baharatları Ekleyin

Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi ekleyerek çorbanın lezzetini tamamlayın.


Etiketler: #yüksük çorbası #tarif

İlgili Haberler

Gece açlığınızı bastıracak hem nefis hem sağlıklı lezzet: Çıtır çıtır havuç cipsi tarifi

Gece açlığınızı bastıracak hem nefis hem sağlıklı lezzet: Çıtır çıtır havuç cipsi tarifi
10 dakikada hazırlayabileceğiniz masum atıştırmalık: Hem lezzetli hem sağlıklı fit kurabiye tarifi

10 dakikada hazırlayabileceğiniz masum atıştırmalık: Hem lezzetli hem sağlıklı fit kurabiye tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler