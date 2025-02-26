Buzlar eriyor mu? MHP’den ikinci ‘Sedat Peker’ paylaşımı
Felç olarak emekliye ayrılan bir Özel Harekat Polisi'nin bakım masraflarını üstlenen Sedat Peker için "Allah razı olsun" yorumunda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bu defa şehit polisin ailesi için ev satın alan Sedat Peker'li paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştı.
Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker ile MHP arasında son günlerde birbirleri hakkında yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker’in, felç olarak emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz’ın tedavi ve bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL yardımda bulunduğunu duyuran bir paylaşımı, “Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum” mesajıyla paylaşmıştı.
Bu paylaşımın ardından Peker, kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan MHP lideri Bahçeli için sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu.
İKİNCİ PAYLAŞIM GELDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter dün Sedat Peker ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.
Çıkan bir çatışma sonucunda şehit olan Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, oğlunun şehit olduğu haberini aldığında “Asker oğlum, vatana helal olsun!” diyerek gözyaşlarına boğulmuş, fakat tahtadan yapılmış evinin yıkılma riski nedeniyle taziye törenini evinde gerçekleştirememişti.
Şehit Mustafa Uslu'nun hayalinin ailesine ev satın almak olduğu gündemde yerini almıştı. Sedat Peker’in şehit ailesine ev satın aldığı haberi sosyal medyada yer aldı. Bu haberlerden biri MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından da paylaşıldı.
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