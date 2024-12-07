Cadde ortasında cinayet! 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:50

Güncelleme: 07.12.2024 - 15:50

Batman’ın Bayındır Mahallesi’nde 4 Aralık’ta gerçekleşen cinayet, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Araçlarıyla bir otomobili takip eden 3 şüpheli, önünü kestikleri araca ateş açarak bir kişiyi öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler seyir halindeki bir otomobili bir süre takip etti. Aracın önünü kesen zanlılar, otomobile ateş açtıktan sonra araçtan inen bir kişiyi cadde ortasında vurarak öldürdü.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, KGYS kameralarından olay anını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden birinin yaşı küçük olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.