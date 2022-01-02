Cadde ortasında ‘yol vermeme’ kavgası

02 Ocak 2022 Pazar, 19:41

Bakırköy Yenimahalle’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir araç ters yöne girdi.

Karşıdan başka bir araç gelmesi üzerine iki sürücü arasında yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, birkaç şahsın bir kişiye saldırdığı görülüyor.