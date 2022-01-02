Cadde ortasında ‘yol vermeme’ kavgası
İstanbul Bakırköy’de yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bakırköy Yenimahalle’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir araç ters yöne girdi.
Karşıdan başka bir araç gelmesi üzerine iki sürücü arasında yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, birkaç şahsın bir kişiye saldırdığı görülüyor.
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