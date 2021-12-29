Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü
Şanlıurfa'da kavga sırasında bıçaklanan bir genç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Karaköprü ilçesine bağlı Narlukuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir evde M.K.G. ile V.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan M.K.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
M.K.G.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi V.K.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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