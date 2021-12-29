Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü

Şanlıurfa'da kavga sırasında bıçaklanan bir genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
29 Aralık 2021 Çarşamba, 13:51
Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü
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Karaköprü ilçesine bağlı Narlukuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir evde M.K.G. ile V.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan M.K.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

M.K.G.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi V.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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