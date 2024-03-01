Cadde yerine kaldırımdan gitti: Yayalardan yol istedi!

İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen sürücüler ve bir motosikletli, çözümü trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırıma çıkmakta buldu. Sancaktepe’de bir sürücü kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol istedi.

DHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:54
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Olay, dün Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı.

Sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

Benzer bir olay Hadımköy’de de yaşandı. Caddede ilerlemek yerine kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü sinyal vererek yayalardan yol istedi.

Yayaların yaşadığı şaşkınlık ve otomobillerle motosiklet sürücüsünün kaldırımda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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