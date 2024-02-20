Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş hayatını kaybetti
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş yaşamını yitirdi.
Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde 42 CJB 68 plakalı İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.
Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor
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