Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 19:52
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş hayatını kaybetti
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Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde 42 CJB 68 plakalı İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.

Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor


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