Fethiye’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:30
Fethiye’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Feci kaza, Karaçulha Mahallesi, Esenköy yolu üzerinde meydana geldi.

Zincirleme trafik kazasında üç otomobil çarpıştı. Kazayı izlemek için yavaşlayan motosiklete ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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