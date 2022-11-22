Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar kapladı

İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dev dalgalarla kıyıya vuran kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlatıldı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 10:38
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar kapladı
Abone Ol google-news

İstanbul’da iki gündür lodos etkili oluyor.  

Dev dalgaların sürüklediği kırmızı renkteki yosunlar Caddebostan Sahili'ni ve kayalıkları kapladı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahil boyunca yosunları iş makinelerinin yardımıyla toplamaya devam ediyor. 


istanbul büyük Caddebostan sahili Yosun kırmızı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler