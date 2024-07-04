Caddede yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı

Çorum’da bir kadın caddede yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:45
Caddede yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı
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Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice E. (38) alışveriş merkezine gittiği esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın kendi imkanları ile gittiği bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Hatice E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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