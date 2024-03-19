Diyarbakır'da DEM Parti üyesi 21 genç gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında bu sabah yapılan ev baskınlarında, DEM Parti Gençlik Meclisi yöneticileri ve üyelerinin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:51
Diyarbakır'da DEM Parti üyesi 21 genç gözaltına alındı
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BBC Türkçe’ye bilgi veren DEM Parti avukatlarından Berdan Acun, gözaltına alınan gençlerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Merkezi'nde tutulduğunu, ifadelerinin alınması için beklediklerini söyledi.

Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Acun, DEM Gençlik Meclisi üyesi gençlerin gözaltına alınma gerekçesinin yaklaşan Nevruz Bayramı ile ilgili olabileceğini söyledi.

Dün de Batman, Şırnak ve İzmir’de yapılan ev baskınlarında aralarında DEM Parti yönetcilerinin de olduğu 44 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de Nevruz kutlamaları sonrasında DEM Parti Çiğli Eş Başkanı Leyla Tufan’ın da aralarında olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Şırnak’ta yapılan ev baskınlarında 7, Batman’da da 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta gözaltına alınanların dosyasına kısıtlılık getirilirken, Batman’da gözaltına alınanların "terör propagandası" soruşturması kapsamında alındıkları açıklandı.


BBC Türkçe
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