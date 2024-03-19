Diyarbakır'da DEM Parti üyesi 21 genç gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında bu sabah yapılan ev baskınlarında, DEM Parti Gençlik Meclisi yöneticileri ve üyelerinin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.
BBC Türkçe’ye bilgi veren DEM Parti avukatlarından Berdan Acun, gözaltına alınan gençlerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Merkezi'nde tutulduğunu, ifadelerinin alınması için beklediklerini söyledi.
Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Acun, DEM Gençlik Meclisi üyesi gençlerin gözaltına alınma gerekçesinin yaklaşan Nevruz Bayramı ile ilgili olabileceğini söyledi.
Dün de Batman, Şırnak ve İzmir’de yapılan ev baskınlarında aralarında DEM Parti yönetcilerinin de olduğu 44 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de Nevruz kutlamaları sonrasında DEM Parti Çiğli Eş Başkanı Leyla Tufan’ın da aralarında olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı.
Şırnak’ta yapılan ev baskınlarında 7, Batman’da da 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak’ta gözaltına alınanların dosyasına kısıtlılık getirilirken, Batman’da gözaltına alınanların "terör propagandası" soruşturması kapsamında alındıkları açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası!
- Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'davet'
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı