Çadır kentte sağanak yağışa 'köpüklü' önlem

Diyarbakır’da etkisini gösteren sağanak yağışla çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Önlem alan belediye ekipleri, depremzedelere strafor köpük dağıttı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:28
Çadır kentte sağanak yağışa 'köpüklü' önlem
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır’da biri boş 7 bina yıkılırken, depremzedeler Silvan yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kente yerleştirildi.

EŞYALARI ZARAR GÖRDÜ

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu.

Bazı depremzedelerin eşyaları zarar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, önlem olarak depremzedelere strafor köpük dağıttı.

Köpükler hem çadır içlerine hem de etraflarına yerleştirildi.

Yağış etkisini sürdürürken, belediye yetkililerinin çadırları gezerek depremzedelerin durumunu kontrol ettiği aktarıldı.


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