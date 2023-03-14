Çadır kentte sağanak yağışa 'köpüklü' önlem
Diyarbakır’da etkisini gösteren sağanak yağışla çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Önlem alan belediye ekipleri, depremzedelere strafor köpük dağıttı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır’da biri boş 7 bina yıkılırken, depremzedeler Silvan yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kente yerleştirildi.
EŞYALARI ZARAR GÖRDÜ
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu.
Bazı depremzedelerin eşyaları zarar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, önlem olarak depremzedelere strafor köpük dağıttı.
Köpükler hem çadır içlerine hem de etraflarına yerleştirildi.
Yağış etkisini sürdürürken, belediye yetkililerinin çadırları gezerek depremzedelerin durumunu kontrol ettiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması