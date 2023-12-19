Çadırda yaşam ölüm getirdi: Gece tuvalete giderken düşen yurttaş yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 20:15

Güncelleme: 19.12.2023 - 20:15

Depremin üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen bölgede devam eden sorunlar can alıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalan Mahallesi'ndeki çadırında yaşayan Resima Bıyıklı, kendileri tarafından çadır dışında yaptıkları baraka tuvalete gece giderken karanlıkta düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere vuran Bıyıklı, götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nden İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberi, çadıra bireysel yardım götüren Mahmut Bereketoğlu'nun Resima Bıyıklı'ya ulaşamaması ile ortaya çıktı.

Bereketoğlu, yaşananları Cumhuriyet'e şu sözlerle anlattı:

"KİM BÖYLE BİR ÖLÜMÜ HAK EDER?"

"Sesini hiçbir türlü duyuramayan ailelere bölge insanı olarak bireysel yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Üç gün önce de Resima Hanıma kıyafet ve battaniye götürmüştüm. Çok mutlu olmuştu. Annesi, uzun süredir baktığı yeğenleri ve abisi ile beraber çadırda yaşıyordu. Bugün yine yardım için yanına gidecekken ulaşamayıp da komşularını aradığımda durumu öğrendim. Depremin üzerinden 11 ay geçmişken tuvalete giderken ölmek... Unutulmuşluğun, kaderine terk edilmişliğin daha büyük bir kanıtı olabilir mi? Hangi insan böyle bir ölümü hak eder. Maalesef acınacak durumdayız."