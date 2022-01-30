Çadırda yaşayan yurttaş ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir parkta çadırda yaşayan 47 yaşındaki Barış Türkoğlu, sabah saatlerinde çadırının önünde ölü bulundu. Daha önce sözleşmeli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Barış Türkoğlu’nun Karabük’ten Bodrum’a geldiği ve uzun zamandır çadırda yaşadığı belirtildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesindeki bir parkta yaklaşık üç aydır çadır kurarak Barış Türkoğlu, bugün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan yrttaşlar tarafından çadırının önünde hareketsiz yatarken bulundu.
Yurttaşların yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirledi.
Bir süre sözleşmeli öğretmenlik yaptığı, ardından teknelerde çalıştığı belirtilen Türkoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Türkoğlu’nun ailesinin Karabük’te yaşadığı ve cenazesini almak üzere Bodrum’a hareket ettiği öğrenildi.
Bitez sahilinde balık avlayan Mehmet Kiremitçi, “Barış’ı sadece isim olarak tanıyoruz, uzun zamandır burada yaşıyordu. Bazen teknelerde çalışırdı, eski öğretmen olduğunu söylüyordu. İyi ve sessiz bir insandı, kimseye karışmazdı, sanki çadırda inzivaya çekilmişti, son zamanlarda biraz fazla alkol alıyordu, KOAH rahatsızlığı vardı” dedi.
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