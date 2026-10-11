Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cafer Parlak kimdir? Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilli Cafer Parlak kaç yaşında, nereli?

Cafer Parlak kimdir? Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilli Cafer Parlak kaç yaşında, nereli?

11.10.2026 11:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cafer Parlak kimdir? Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilli Cafer Parlak kaç yaşında, nereli?

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanmasının ardından bugün yapılan başkan vekilliği seçimini CHP-Yeni Partinin adayı Cafer Parlak kazandı. Peki, Cafer Parlak kimdir? Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilli Cafer Parlak kaç yaşında, nereli?

Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin dördüncü turunda CHP ve Yeni Parti'nin adayı Cafer Parlak 19 oy alarak kazandı. Peki, Cafer Parlak kimdir? Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilli Cafer Parlak kaç yaşında, nereli?

CAFER PARLAK KİMDİR?

Cafer Parlak, 1983 yılında Eyüp’te, beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Parlak, üniversite eğitiminin ardından uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştı.

Bankacılık kariyeri boyunca finansal analiz, risk yönetimi, bütçe planlaması, ticari bankacılık, müşteri ilişkileri ve ekip yönetimi alanlarında deneyim kazanmıştır. Sermaye Piyasası Lisansı sahibi olan Parlak, İngilizce bilmektedir.

2017 yılında bankacılık kariyerinden ayrılarak aile şirketinin yönetimini üstlenen Parlak, sekiz yıl boyunca genel müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde şirket yönetimi, finansal planlama, operasyonların koordinasyonu, insan kaynakları yönetimi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi alanlarında deneyim edindi.

Özel sektör yöneticiliğinin yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde de çeşitli görevler üstlenen Cafer Parlak, Tarife Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlıklarını yürüttü. Bu görevleri kapsamında belediyecilik uygulamaları, bütçe yönetimi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve hizmetlerin planlanması konularında deneyim kazandı.

Nisan 2026’da gerçekleştirilen seçim sonucunda Eyüpsultan Belediye Meclisi Başkanvekilliği görevine seçildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından 10 Ekim 2026'da yapılan seçimde CHP ve Yeni Parti'nin adayı olarak yarıştı ve dördüncü tur oylaması sonucunda belediye başkanvekilliğine seçildi.

İlgili Konular: #Eyüpsultan Belediyesi

İlgili Haberler

Navi Pillay kimdir? 2026 Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay'ın kariyeri
Navi Pillay kimdir? 2026 Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay'ın kariyeri Eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Navi Pillay kimdir? 2026 Nobel Barış Ödülü sahibi Navi Pillay'ın kariyeri...
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kimdir? İhsan Ayrancı öldü mü?
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kimdir? İhsan Ayrancı öldü mü? Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kimdir? İhsan Ayrancı öldü mü?
Serdar Orhan kimdir? Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kaç yaşında, nereli?
Serdar Orhan kimdir? Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi başkan vekilliği seçiminin dördüncü turunda, AKP ve MHP'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla seçildi. CHP ve YENİ Parti grupları ise seçime katılmadı ve aday çıkarmadı. Peki, Serdar Orhan kimdir? Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kaç yaşında, nereli?