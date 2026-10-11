Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin dördüncü turunda CHP ve Yeni Parti'nin adayı Cafer Parlak 19 oy alarak kazandı. Peki, Cafer Parlak kimdir? Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilli Cafer Parlak kaç yaşında, nereli?

CAFER PARLAK KİMDİR?

Cafer Parlak, 1983 yılında Eyüp’te, beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Parlak, üniversite eğitiminin ardından uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştı.

Bankacılık kariyeri boyunca finansal analiz, risk yönetimi, bütçe planlaması, ticari bankacılık, müşteri ilişkileri ve ekip yönetimi alanlarında deneyim kazanmıştır. Sermaye Piyasası Lisansı sahibi olan Parlak, İngilizce bilmektedir.

2017 yılında bankacılık kariyerinden ayrılarak aile şirketinin yönetimini üstlenen Parlak, sekiz yıl boyunca genel müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde şirket yönetimi, finansal planlama, operasyonların koordinasyonu, insan kaynakları yönetimi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi alanlarında deneyim edindi.

Özel sektör yöneticiliğinin yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde de çeşitli görevler üstlenen Cafer Parlak, Tarife Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlıklarını yürüttü. Bu görevleri kapsamında belediyecilik uygulamaları, bütçe yönetimi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve hizmetlerin planlanması konularında deneyim kazandı.

Nisan 2026’da gerçekleştirilen seçim sonucunda Eyüpsultan Belediye Meclisi Başkanvekilliği görevine seçildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından 10 Ekim 2026'da yapılan seçimde CHP ve Yeni Parti'nin adayı olarak yarıştı ve dördüncü tur oylaması sonucunda belediye başkanvekilliğine seçildi.