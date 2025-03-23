Çağdaş Hukukçular Derneği: 'X hesabımız hükümet talebi ile erişime engellendi'
Çağdaş Hukukçular Derneği, X (Twitter) hesaplarının erişime engellendiğini duyurdu. Derneğin yaptığı açıklamada, "Hesabımız henüz öğrenemediğimiz 'hükümet talebi' ile erişime engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreç kapsamında hükümetin sert politikaları devam ediyor.
Birçok muhalif X hesabının kapatılmasının ardından Çağdaş Hukukçular Derneği'nin X hesabına da erişim engeli geldi.
Dernek yaptığı açıklamada, "Genel Merkez hesabımız dayanağını henüz öğrenemediğimiz "hükümet talebi" ile erişime engellenmiştir. Ne sokakta ne sosyal medyada susmadık, susmayacağız! Tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı hesabımızı takip etmeye çağırıyoruz. Vardık, varız, var olacağız!" ifadelerine yer verdi.
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