Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı... Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'a hareket etti
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Çatışmada 2 saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
İNCELEMELERDE BULUNACAK
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Türkiye analizi: 'Son 10 yılın zirvesini görecek'
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- ‘Pudra şekeriyle’ yanıt geldi!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!