Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı... Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'a hareket etti

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Çatışmada 2 saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunacak.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:39
Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı... Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'a hareket etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

İNCELEMELERDE BULUNACAK

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.


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