Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının izleri demir kapıda
İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasında dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bugün adliyenin C Kapı girişinde bulunan demir kapıdaki kurşun izleri ise dikkat çekti.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na dün saat 11.35 sıralarında DHKP/C’li iki terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 6 kişide yaralanmıştı. Saldırının ardından adliye giriş çıkışları ile Çağlayan Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Adliye önündeki meydanda çevik kuvvet polisleri nöbet tutarken, TOMA ve polis zırhlı araçlar da hazır bekletildi.
DEMİR KAPIDA KURŞUN İZLERİ
Öte yandan adliyenin C Kapı girişindeki demir kapının iki tarafında da kurşun izlerinin olduğu görüldü.
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