Son dakika... Erdoğan, Çağlayan saldırısı üzerinden muhalefeti hedef aldı!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:07

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu.

Erdoğan dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı üzerinden muhalefeti hedef aldı.

PARTİDEN AYRILANLARA MESAJ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp, yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır.

"BİZİ KENDİ KISIR TARTIŞMALARI İÇİNE ÇEKMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Şanlıurfalıların iradesini istismar edip kendi gündemleri peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz. Elbette hatalarımız çıkabilir ama ihlasımızı, şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı da ilçe adaylarımızı da böyle belirledik. Artık hepimize düşen görev, Cumhurbaşkanı ile Bakanları ile teşkilatı ile el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini, ardından da şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle yol yürüyüp şimdi yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Keşke her zaman ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen mümkün olanı değerlendirmektir. Hep birlikte işimize bakacağız. Bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mesele şehrimize eser kazandırmaksa, milletimize hizmet etmekse üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı, büyükşehir ve ilçeleri ile Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır."

HEDEFİNDE YİNE CHP VARDI!

CHP Ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların ekmeğine yağ sürmekten 5. kol operasyonuna destek olmaktan geri durmazlar. Bu parti ülkemize yönelik kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. FETÖ'nün montaj kasetlerini Meclis gündemine taşıyarak darbeye ortak oldu. PKK terör örgütü mensuplarını yurtsever diye sahiplendi. 15 Temmuz'da tankları alkışladı. Yapılmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, yapıyor.

CHP siyasi mihengini kaybetmiş, yörüngeden savrulan bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır.

Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genel Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazıları eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis'e verdikleri soru önergeleri bile var. CHP güdümündeki medya kuruluşlarının terör örgütlerinin bültenine dönen içler acısı halini saymıyorum bile.

Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir."

İŞTE ŞANLIURFA ADAYLARI

Erdoğan konuşmasının ardından, Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı:

Akçakale - Ahdulhakim Ayhan

Birecik - Mahmut Mirkelam

Bozova - Suphi Aksoy

Ceylanpınar - Seyithan Atilla

Eyyübiye - Mehmet Kuş

Halfeti - Şeref Albayrak

Haliliye - Mehmet Canpolat

Harran - Mahmut Özyavuz

Hilvan - Aslan Ali Bayık

Karaköprü - Metin Baydilli

Siverek - Ali Murat Bucak

Suruç - Mustafa Yüksel

Viranşehir - Salih Ekinci