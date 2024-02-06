Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşıldı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:44

Güncelleme: 06.02.2024 - 16:44

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.

Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

DİLFIRAZ KARATAŞ’IN FOTOĞRAFINA ULAŞILDI

Öte yandan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş’ın fotoğrafına ulaşıldı. Acı haberi alınca hastaneye koşan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Kadının cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldığı öğrenildi.